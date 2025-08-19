Naturpark Blockheide erstrahlt vier Tage lang in buntem Licht

Sobald am 21. August die Sonne untergeht, öffnet das Festival "Blockheide Leuchtet" zum achten Mal seine Tore und lädt Besucherinnen sowie Besucher dazu ein, den Naturpark im Nordwesten des Waldviertels bei Nacht zu entdecken. Vier Abende lang werden jeweils ab 20 Uhr Licht-Installationen, Projektionen und Performances geboten.

25 Kunstwerke Die präsentierten Werke zeitgenössischer Kunstschaffender sollen zum Großteil die Rolle beziehungsweise die Beziehung von Mensch und Natur beleuchten. Ein besonders Augenmerk werde laut den Verantwortlichen auf den "achtsamen Umgang mit der Natur und dem Miteinander" gelegt.

Die Kunstwerke solle die unter anderem die Beziehung zwischen Mensch und Natur in den Vordergrund rücken.