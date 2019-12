Nach Felssturz in NÖ: Wichtige Verbindungsstraße bleibt gesperrt

Verletzt wurde bei dem Felssturz niemand. Nahe der Donaubrücke im Bereich der Felleismühle brach am Samstag ein mächtiger Felsblock ab. „Heute wird noch eine Erstsanierung durch die Strassenbauabteilung und Straßenmeisterei vorbereitet, die am Montag startet. Je nach Verlauf der Arbeiten werden weitere Entscheidungen getroffen“, informierte Pressl am Sonntagvormittag die Bevölkerung auf seiner Internetseite. Die betroffene Felswand, an der es schon öfters zu Steinschlägen kam, muss von oben her von losen und brüchigen Gesteinsmassen geräumt werden. Die Dauer der Arbeiten ist noch nicht absehbar.