Nach Felssturz in der Wachau: Radfähre vorübergehend eingestellt

Nach dem Felssturz am Südufer der Wachau ist der Fährbetrieb wegen Niedrigwassers auf der Donau eingestellt worden. Seit Sonntag bringt ein kostenloser Shuttlebus Radfahrer von der Anlegestelle in Aggsbach (Bezirk Melk) nach Geyersberg in der Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald (Bezirk Krems-Land). Von dort könne die Fahrt in Richtung Donauradweg bergab fortgesetzt werden, informierte die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH.