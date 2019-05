Nach Eder-Pleite: Kritik an desolatem Asylheim

Die Pleite des Asylheim-Betreibers Herbert Eder hat nicht nur eine finanzielle sondern vor allem eine menschliche Komponente. Bereits Anfang des Jahres wurden 16 Quartiere geschlossen, 32 sind noch in Betrieb. Auch das Heim in Guntramsdorf, Bezirk Mödling, wurde aufgelassen. 21 Jugendliche wurden nun vom Land NÖ nach Himberg (Bezirk Bruck/ Leitha), 8 weitere nach Puchenstuben im Bezirk Scheibbs verlegt – wieder in Heime von Betreiber Eder.

Das ist vor allem für jene Jugendlichen bitter, die in der HTL Mödling die Flüchtlingsklasse oder den regulären Unterricht besuchen. Seine Schützlinge berichten, dass sich das Heim in Himberg in einem desolaten Zustand befinde, meint Wolfgang Buchebner von Connect Mödling.