Nach Deckensturz: Hollabrunner Mittelschule bald wieder hergestellt

Das Poly war in einem leeren Cluster im neuen Schulcampus untergebracht und durfte Anfang Juni wieder zurück "nach Hause" in die Kornhergasse ziehen. Die Mittelschüler werden noch bis zum Schulschluss in der ehemaligen Volksschule Koliskoplatz unterrichtet. Geplant ist, dass Mitte August mit der Übersiedelung gestartet werden soll, damit der Schulbetrieb im September normal starten kann. Alte, schwere Decke durch leichte Elemente ersetzt Im dritten Stock ist die Baustelle bereits beendet. Hier und da muss noch ein Beamer in der Klasse montiert werden. Aber die alten, schweren, Deckenelemente wurden heruntergenommen und gegen eine leichtere Decke ersetzt. "Da kann man jede Platte einzeln wegnehmen", erklärt der Baudirektor. So könne man jederzeit oben hinein, sollte noch etwas installiert werden müssen. Die Stadtgemeinde nutzte die Gelegenheit, um die Wasserleitungen in die Decke zu ziehen.

Sanitärbereiche und Heizung hätten in den Sommerferien erneuert werden sollen. "Das haben wir vorgezogen", so Smutny-Katschnig. Die Heizungsanlage war bereits sehr alt, sie wurde neu verkabelt und programmiert. Jetzt kann Schulwart Ernst Saure die Temperaturen im Gebäude besser steuern. Wird der Turnsaal länger nicht genutzt, wird die Temperatur heruntergefahren. "Das spart Energie", nennt der Baudirektor einen wichtigen Aspekt bei der Baustelle. So wurde auch auf LED-Beleuchtung umgestellt. "Die LEDs sind in den Klassen dimmbar und geben eine angenehme Lernatmosphäre", ist er überzeugt.