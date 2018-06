Nach Bluttat in Asylheim steht Schließung bevor

Seit 26 Jahren gibt es die Caritas-Asylunterkunft St. Gabriel in Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling. Nach der Bluttat am 3. Mai, bei dem der 25-jährige Nigerianer Terry A. einen Mitbewohner getötet haben soll, steht die Einrichtung vor der Schließung.

FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl gab am Donnerstag bekannt, die mehr als 100 Bewohner in andere Quartiere zu verlegen, die eine 24-Stunden-Betreuung garantieren würden. Darunter auch knapp 50 Bewohner, die psychisch und körperlich beeinträchtigt sind und einen erhöhten Betreuungsbedarf haben. Welche Quartiere das sind, wurde nicht verraten. „Die Sicherheit der Bevölkerung hat für mich als zuständiges Regierungsmitglied absolute Priorität“, erklärt Waldhäusl. 2016 habe es in St. Gabriel und Umfeld 42 Polizeieinsätze gegeben.

Caritas forderte vor Tat neues Konzept

Bei der Caritas ist man ob der Entscheidung und des Umgangstons entsetzt. Denn eigentlich hatte man nach der Tat ein neues Betreuungskonzept mit dem Land besprochen, das eine bessere Versorgung psychisch Kranker wie Terry A. sicherstellen sollte. Das Gespräch sei konstruktiv gewesen, sagt Generalsekretär Klaus Schwertner. Dann aber habe man trotz Urgenz auf eine Antwort gewartet. Von der Schließung habe man nun erst aus den Medien erfahren.

Bereits vor zwei Jahren – speziell nach dem Mord an einer Frau durch einen psychisch Kranken aus Kenia am Wiener Brunnenmarkt – hatten die Caritas sowie die Volksanwaltschaft darauf aufmerksam gemacht, dass die finanziellen Mittel für die Betreuung besonders schwer Kranker – für psychisch und körperlich Beeinträchtigte wird ein erhöhter Tagsatz von 44 Euro pro Tag und Person vom Land ausbezahlt – nicht ausreichen. Ein im Jänner beim Land eingereichtes Konzept war aus Sicht des Landes zu teuer. Erst zwei Wochen vor der Bluttat habe die Caritas in einem Schreiben an den zuständigen Landesrat vor einem Sicherheitsrisiko gewarnt, sagt Schwertner. Passiert sei nichts.

Sorge vor weiterer Verschlechterung

Stattdessen, so fürchtet Schwertner, werde sich die Situation für die Betroffenen weiter verschlechtern. Denn keine Einrichtung könne um 44 Euro eine adäquate Versorgung sicherstellen. In St. Gabriel sei die Arbeit nur dank Spenden und Hilfe von Freiwilligen möglich gewesen. Dafür gebe es auch eine doppelt besetzte 24-Stunden-Betreuung, weist Schwertner, den impliziten Vorwurf von Waldhäusl, keine gute Betreuung garantieren zu können, zurück.

Im Büro Waldhäusl wollte man auf Nachfrage nicht von Schließung sprechen. Allerdings konnte man auch noch nicht sagen, ob andere Asylwerber neu zugeteilt werden. Jene 50 Personen, die psychisch oder körperlich beeinträchtigt sind, sollen weiterhin in Unterkünften untergebracht werden, die für Asylwerber mit erhöhtem Betreuungsbedarf ausgelegt sind. 150 solcher Plätze gibt es in NÖ.