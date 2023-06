Lenker (29) von Handy abgelenkt: Mutter und Kind verletzt

Auf der B14 in Kierling in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist am Dienstagnachmittag eine Frau mit Kinderwagen von einem Pkw erfasst worden. Die 24-Jährige wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwer, ihre ein Jahr alte Tochter leicht verletzt.

Der Autofahrer (29) war vermutlich von seinem Mobiltelefon kurz abgelenkt.

