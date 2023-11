Mutmaßlicher zweifacher Räuber hinter Gittern

Nach zwei Überfällen in Amstetten sitzt ein 29-jähriger Verdächtiger in der Justizanstalt St. Pölten in Haft. Der Syrer soll im Juli einem Mann in der WC-Anlage eines Lokals die Geldbörse geraubt haben. Als der Verdächtige im September einem 33-Jährigen das zuvor abgehobene Bargeld rauben wollte, konnte sich das Opfer erfolgreich wehren.

Der 29-Jährige wurde von Amstettner Kriminaldienstbeamten ausgeforscht und vergangenen Freitag festgenommen und inhaftiert, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Bei der Tat am 14. Juli wurde das 27-jährige Opfer aus dem Bezirk Amstetten mit Gewalt gegen die Wand des WCs gedrückt.