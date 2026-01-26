In den 1990er Jahren wurde aus der einstigen "k.k. privilegierten Modewarenfabrik Hackl&Söhne" in der Stadtgemeinde Weitra das Museum Alte Textilfabrik . Besucherinnen und Besuchern können sich seither zwischen Webstühlen, Drucktischen und Stickmaschinen ein Bild von der Bekleidungsbranche von vor Hundert Jahren machen.

Originale gewünscht

Derzeit bereitet das Museum eine Sonderausstellung unter dem Titel "Frauen der 1920er-Jahre und Ihre Mode" vor und ist auf der Suche nach Exponaten. Erbeten werden Originalen aus der Zeit, "wie etwa Schuhe, Accessoires, Hüte", heißt es in einer Aussendung. Die Kleidungsstücke können als Leihgabe oder Schenkung überlassen werden. Nach Wunsch werden die Leihgeberinnen und Leihgeber in der Ausstellung namentlich genannt

Mit den Objekten soll eine Zeit lebendig gemacht werden, "in der tiefgreifende Veränderungen im Selbstverständnis und Rollenbild von Frauen stattfanden". Mode sei eine Möglichkeit gewesen, sich in Zeiten des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs auszudrücken, so das Textilmuseum. Die Ausstellung wird voraussichtlich im Mai eröffnet.