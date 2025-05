Fakt ist aber, dass aufgrund der Fülle von Angeboten auf diesen Kanälen ein unglaubliches Staupotenzial herrscht. Umso auffälliger, dass man wieder verstärkt auf scheinbar konservative Kommunikationsformen setzt. Beispiele gefällig: Das "Schwarze Brett“ in Supermärkten ist ein Tummelplatz für Angebote aller Art – vom Feuerwehrfest, Bandwettbewerb bis zum Sonnwendfeuer. Warum genau dort? Weil man eben auf viele Menschen trifft.

Plakat hat nicht ausgedient

Auch das Plakat hat noch nicht ausgedient. Vereine setzen sehr stark auf diese sichtbare Kultur der Ankündigung und bei den Jugendlichen wird nicht nur gepostet, gelikt, sondern haptisch „geflyert“. Über all dem steht der persönliche Mundfunk.

Ein schönes Beispiel vergangenen Freitag in Amstetten. Landesrätin Teschl-Hofmeister machte zwischen Kindergarten- und Schulbesuchen kurz Halt in einem Drogeriemarkt. Eine Verkäuferin erkannte die Politikerin und sprach sie spontan an: "Kommen Sie heute eh zur Veranstaltung in die Remise, wo regionale Künstler auftreten, auf die ich mich schon sehr freue?“ Das Regierungsmitglied brachte diese persönliche Werbung dann bei der offiziellen Eröffnung des Mostviertel-Festivals ein.

Spontaner Applaus für die engagierte dm-Mitarbeiterin Regina Heigl, die nicht nur einen wunderbaren Musikabend erlebte, sondern auch die Eröffnungsgäste mit ihrer direkten Werbeform beeindruckte. So erreicht man Leute. Das Motto "Der Mundfunk ist besser als der Rundfunk“ hat sich wieder einmal bewährt. Vielleicht wäre ein konzertanter „Mundfunker“-Tag hin und wieder ein Schritt in die richtige Richtung, um mehr Menschen für große Anliegen zu gewinnen.