Motorradfahrer stürzte in Wasserauffangbecken

Am Donnerstagabend wurden vier Feuerwehren zu einem Unfall in Senftenberg (Bezirk Krems) gerufen. Ein Motorradfahrer war gegen 22 Uhr gestürzt und zusammen mit seinem Fahrzeug in den angrenzenden Straßengraben gefallen.

Da der Fahrer weder eingeklemmt wurde noch besonders tief gefallen war, konnten zwei der gerufenen Einsatzkräfte frühzeitig den Heimweg antreten. Die übrigen Feuerwehren bereitete die Bergung des Verletzten vor. Das Rote Kreuz und der Notarzt versorgten den Mann zunächst medizinisch. Anschließend wurde er mithilfe einer Korbschleiftrage aus dem Wasserauffangbehälter geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Krems gebracht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Wimmer Das Fahrzeug konnte geborgen werden.