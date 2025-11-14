Motorradfahrer stürzte in Wasserauffangbecken
Am Donnerstagabend wurden vier Feuerwehren zu einem Unfall in Senftenberg (Bezirk Krems) gerufen. Ein Motorradfahrer war gegen 22 Uhr gestürzt und zusammen mit seinem Fahrzeug in den angrenzenden Straßengraben gefallen.
Da der Fahrer weder eingeklemmt wurde noch besonders tief gefallen war, konnten zwei der gerufenen Einsatzkräfte frühzeitig den Heimweg antreten. Die übrigen Feuerwehren bereitete die Bergung des Verletzten vor. Das Rote Kreuz und der Notarzt versorgten den Mann zunächst medizinisch. Anschließend wurde er mithilfe einer Korbschleiftrage aus dem Wasserauffangbehälter geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Krems gebracht.
Die Bergung des Motorrads verlief laut Bericht des Bezirksfeuerwehrkommando Krems problemlos. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug vor Ort gesichert ab und sorgten für die vollständige Räumung der Unfallstelle. Insgesamt waren die Feuerwehren Gföhl, Imbach, Senftenberg und Stratzing sowie Polizei und das Rote Kreuz Krems im Einsatz.
