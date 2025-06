Motorradfahrer bei Kollision mit Auto in NÖ schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Motorradfahrer am Pfingstmontag in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) schwer verletzt worden. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf wurde Polizeiangaben zufolge vom Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.