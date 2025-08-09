Motorradfahrer aus St. Pölten bei Mariazell tödlich verunglückt
Der 52-jährige Biker starb während einer Ausfahrt am Samstag bei einem Sturz mit dem Motorrad.
Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer aus St. Pölten ist am Samstag im Gemeindegebiet von Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) tödlich verunglückt.
Laut Polizei kam der Mann aus unbekannter Ursache von der Straße ab und blieb regungslos liegen. Nachkommende Lenker leisteten Erste Hilfe. Wiederbelebungsmaßnahmen, die in der Folge ein Notarzt fortsetzte, blieben ohne Erfolg.
