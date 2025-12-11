Mordversuch: 80-Jährige Frau in NÖ mit Glasscherbe malträtiert

In Maria Lanzendorf (Bezirk Bruck/Leitha) ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einer schweren Gewalttat an einer 80-jährigen Frau gekommen. Ein Bekannter des Opfers, ein 53-jähriger polnischer Staatsbürger, steht im Verdacht, die Pensionistin mit einer Glasscherbe schwer verletzt zu haben. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Sie ist laut Polizeiangaben außer Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Notruf Die Einsatzkräfte wurden Mittwochabend von einem Bekannten des Opfers mittels Notruf an die Adresse der 80-Jährigen nach Maria Lanzendorf gerufen. Die Frau hatte in Panik Alarm geschlagen und den Freund angerufen. Sie gab an, von dem Polen attackiert worden zu sein. Das blutüberströmte Opfer wies im Halsbereich und am Oberkörper tiefe Schnittwunden und Stichverletzungen auf, heißt es vonseiten des NÖ Landeskriminalamtes.