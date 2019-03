Mordverdächtiger verprügelte Sportler in Kraftkammer

Selbst der eigene Vater glaubt nicht an die Unschuld seines Sohnes. Markus H. sei wegen seines psychischen Zustandes eine „tickende Zeitbombe“. Der 28-Jährige soll am vergangenen Wochenende seine 75-jährige Großmutter in deren Wohnhaus in Grafenbach erstochen haben.

Die Pensionistin wurde laut dem Obduktionsbericht durch mehrere Messerstiche in den Hals getötet, bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Habitzl. Gleich nach dem Fund der Leiche war der Verdacht auf den Enkelsohn gefallen. Markus H. soll – auch innerhalb der Familie – gewalttätig gewesen sein und war deshalb bereits amtsbekannt. Vor einigen Jahren rutschte er außerdem ins Drogenmilieu ab.