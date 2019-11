Mödling: Unfallkreuzung bekommt Kreisverkehr

Zu kaum einer Kreuzung rückt die Feuerwehr öfter aus: Mehr als drei Jahre lang kämpften Anrainer der Grenzgasse/ Gabrielerstraße in Mödling bzw. dem benachbarten Maria Enzersdorf für eine Entschärfung einer gefährlichen Kreuzung direkt vor einer Haustür. Nun wird sie zu einem "Mini-Kreisverkehr" umgebaut, an allen vier Zufahrten werden Stopptafeln errichtet.

Es war der Pfingstsonntag 2016, als der Lenker eines Autos den Vorrang missachtet hatte. Ein Lieferwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, rammte das Auto und schleuderte es in einen Vorgarten. Vier Insassen wurden leicht verletzt. Der spektakuläre Unfall war der Höhepunkt einer Unfallserie, der erstmals Bewegung in Sachen Sicherheit brachte. Anrainerin Veronika Fischer berichtete damals, dass es an der Kreuzung rund ein Mal pro Woche einen Unfall gäbe.