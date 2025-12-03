Schwere Kopfverletzungen: 73-Jährige in Mödling von Taxi erfasst

Auf dem Bahnhofsplatz von Mödling ist am Montag eine 73-jährige Oberösterreicherin von einem Taxi erfasst und niedergestoßen worden, als sie über die Straße ging.

Die frau aus dem Bezirk Vöcklabruck blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Sie wurde durch den Rettungsdienst und den Notarzt medizinisch erstversorgt und kam nach kurzer Zeit wieder zu Bewusstsein und war ansprechbar, wie die Polizei berichtet.

Mit schweren Kopfverletzungen in Uniklinik St. Pölten

Zunächst wurde die 73-Jährige ins Landesklinikum Baden gebracht, da ihre Kopfverletzungen aber so schwer waren, wurde sie ins Universitätsklinikum St. Pölten überstellt.