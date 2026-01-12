Pflege: Moderne Technik bietet wichtige Unterstützung
Teil der „NÖ Pflege- und Betreuungsstrategie 2025+“ ist eine Digitalisierungsoffensive im Pflege- und Betreuungsbereich. Das Land Niederösterreich hat dafür Förderungen in Höhe von insgesamt vier Millionen Euro bis Ende 2026 beschlossen.
Wie solche Projekte den Alltag erleichtern können, zeigt man im Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt).
Dort kommt das digitale System „Media4Care“ zum Einsatz, das speziell für Senioren entwickelt wurde. Das Tablet bringt Musik, Spiele, Erinnerungen und Kommunikation auf einfache Art und Weise in den Pflegealltag und sorgt so für Abwechslung.
„Aktivität fördern“
„Digitale Hilfsmittel wie Media4Care zeigen, wie moderne Technologien in die Pflege integriert werden können – als Ergänzung zum persönlichen Kontakt und zur menschlichen Zuwendung“, sagt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). „Zur Entlastung von Pflegekräften und pflegenden Angehörigen. „Sie fördern geistige Aktivität und tragen dazu bei, dass ältere Menschen selbstbestimmt und mit Freude ihren Alltag gestalten können.“
Wichtig sei, den persönlichen Kontakt nie aus dem Blick zu verlieren, so Teschl-Hofmeister. „Das System bietet eine große Auswahl an Musikvideos, Rätseln, Gedächtnisübungen und Filmen, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt sind – auch für Patienten mit Demenz. Das Tablet wird sowohl in der Einzel- als auch in der Gruppenarbeit eingesetzt.“
