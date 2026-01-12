Teil der „NÖ Pflege- und Betreuungsstrategie 2025+“ ist eine Digitalisierungsoffensive im Pflege- und Betreuungsbereich. Das Land Niederösterreich hat dafür Förderungen in Höhe von insgesamt vier Millionen Euro bis Ende 2026 beschlossen.

Wie solche Projekte den Alltag erleichtern können, zeigt man im Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt).

Dort kommt das digitale System „Media4Care“ zum Einsatz, das speziell für Senioren entwickelt wurde. Das Tablet bringt Musik, Spiele, Erinnerungen und Kommunikation auf einfache Art und Weise in den Pflegealltag und sorgt so für Abwechslung.