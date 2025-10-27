Pflege und Rehabilitation sind Themen, die jede und jeden von uns betreffen können. Ob nach einem Unfall, bei chronischen Erkrankungen oder im Alter – irgendwann stellt sich die Frage nach Unterstützung und Orientierung. Wo finde ich Hilfe? Welche Förderungen gibt es, welche Produkte und Dienstleistungen erleichtern den Alltag? Genau hier setzen die „NÖ Pflege- und Reha-Tage 2026“ an. Die neue Messe in Wiener Neustadt will zwei Tage lang Antworten geben und vor allem Betroffene, pflegende Angehörige sowie Fachkräfte zusammenbringen, die sich über die Zukunft der Betreuung informieren und austauschen möchten.

Orientierung geben Mitinitiatorin Birgit Sykora hebt hervor: „Die NÖ Pflege- & Reha-Tage sind weit mehr als eine klassische Messe. Sie vermitteln praxisnahe Orientierung, geben konkrete Hilfestellungen und eröffnen neue Perspektiven.“ Besucher:innen können sich direkt mit Expert:innen, Betrieben und Institutionen austauschen, Produkte testen und Anregungen mitnehmen. Initiator Gerhard Meisriemer unterstreicht: „Pflege zählt zu den größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Unser Ziel ist es, nicht allein Probleme aufzuzeigen, sondern vor allem Lösungen sichtbar zu machen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Birgit Sykora und Gerhard Meisriemer veranstalten die "NÖ Pflege- + Reha-Tage 2026"

Prof. Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Niederösterreich & Österreich: „Wir freuen uns, bei den NÖ Pflege- und Reha-Tagen mit dabei zu sein. Die Messe bringt Menschen zusammen, die gemeinsam die Herausforderungen des Alltags meistern. Sie schafft Raum für den Austausch zwischen uns als sozialem Dienstleister mit unseren kompetenten Mitarbeiter:innen einerseits und unsere Kund:innen und pflegende Angehörige andererseits. Gemeinsam tragen wir zu einem würdevollen Leben in vertrauter Umgebung bei und helfen dabei, dass Menschen auch im Alter zuhause bleiben können!“ Auch Martina Kronsteiner B.A, Pflegedirektorin der AUVA, betont die Wichtigkeit der ganzheitlichen Pflege in der Rehabilitation. „Die NÖ Pflege und Reha-Tage bieten nicht nur interessierten Besucher:innen einen Überblick über Produkte und Dienstleistungen, sondern auch Pflegefachpersonen und pflegenden Angehörigen einen Einblick in die Besonderheiten der Pflege in der Rehabilitation. Den Ansatz der ganzheitlichen Pflege verfolgt die AUVA, als größter Unfallversicherungsträger der österreichischen Sozialversicherung, in all ihren vier Rehabilitationszentren. Die dabei angewendeten Pflegekonzepte erfordern hohe Professionalität und Teamarbeit mit allen Gesundheitsberufen.“

Spannendes Programm Mehr als 100 Aussteller:innen präsentieren ihre Produkte und Services, ergänzt durch ein vielseitiges Programm mit Vorträgen, Diskussionen und praxisnahen Einblicken. Die „NÖ Pflege- & Reha-Tage 2026“ richten sich bewusst an ein breites Publikum: Menschen, die Antworten auf Fragen rund um Betreuung, Pflege und Rehabilitation suchen, Berufseinsteiger:innen im Gesundheits- und Sozialbereich ebenso wie erfahrene Fachkräfte, die ihr Wissen erweitern möchten. Die Messe vermittelt das Thema sensibel und zugänglich – verständlich, alltagsnah und ermutigend. Mehr Informationen unter: www.pflege-reha.at