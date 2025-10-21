Mistelbach lädt Groß und Klein zu den Puppentheatertagen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Unter dem Motto „Rund um die Welt“ finden diese Woche die 47. Internationalen Puppentheatertage in Mistelbach statt. Von 21. bis 26. Oktober stehen insgesamt 34 unterschiedliche Stücke aus 5 verschiedenen Ländern für ein Publikum jeden Alters auf dem Programm.

Von klassisch bis modern Klassiker wie die beliebten Janosch- und Nordqvist-Geschichten, Märchen der Brüder Grimm, Andersen und Hauff und sogar ein Jules Verne-Roman werden auf dem Spielplan zu finden sein. Einen Theaterabend der besonderen Art darf das Erwachsenenpublikum mit „Fifty Shades of Gretel“ erleben.

Auch ernste Themen sollen ihren Platz im Programm des Figurentheaters bekommen. Darunter die Inszenierung „Buba Huba – Die Legende vom Ende“ des Susi Claus Figurentheaters, welche sich mit Fragen der jungen Generation über den Zustand unserer Welt beschäftigt (ab 10 Jahren).

Für Theaterpreis nominiert Hervorzuheben ist auch das Stück „Das Kleid – Theater zum Erinnern“ ab 15 Jahren, das am Beispiel der „Schneiderinnen von Auschwitz“ nach einem Roman von Lucy Adlington einen wichtigen Beitrag zur Gedenkkultur darstellt. Letzteres wurde darüber hinaus für den Theaterpreis Stella*25 nominiert.

Abschließend gibt es am Nationalfeiertag, dem kommenden Sonntag, das „MiMis Puppenspielfest“, bei dem der Stadtsaal Mistelbach in einen märchenhaften Ort verwandelt wird. Neben Kurzstücken, einer Bastelstation und regionaler Gastronomie sollen auch beliebte Figuren den Saal beleben.