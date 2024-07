Mission Storch: Flügellahmes Tier in Neunkirchen gerettet

Eine Rettungsaktion für einen kranken Storch ist am Dienstag in Neunkirchen glücklich zu Ende gegangen.

Beamte der Stadtpolizei Neunkirchen und eine Tierpflegerin konnten den Storch einfangen und in eine Tierstation bringen.

Die Stadtpolizei war Dienstagnachmittag in tierischer Mission unterwegs. Ein Anrainer der Wohnhausanlage in der Augasse in Neunkirchen hatte gemeldet, dass ein junger Weißstorch herumstolziert, aber offensichtlich zu schwach zum Fliegen sei.

Zugvogel eingefangen

Die Stadtpolizei alarmierte die Wildtierstation in Gloggnitz. Bis zum Eintreffen einer Pflegerin sorgten die Beamten dafür, dass das Tier in der Zwischenzeit nicht das Weite sucht. Die Tierpflegerin fing den Zugvogel gemeinsam mit den Stadtpolizisten sachgerecht ein. Der etwa ein Jahr alte Storch wurde danach ins Tierheim Parndorf im Burgenland gebracht.