Missbrauchs-Opfer von Familie verstoßen

Seyda ist in einer pakistanischen Großfamilie muslimischen Glaubens groß geworden. Erst nach einem missglückten Selbstmordversuch und jahrelanger Scham, traute sie sich im Alter von 25 Jahren ihr Schweigen zu brechen. Von der Familie wurde sie dafür sogar geächtet.

Am Landesgericht Wiener Neustadt erfuhr man am Dienstag die tragische Geschichte der jungen Frau. Sie soll im zarten Alter von sieben Jahren erstmals von ihrem „Lieblingsonkel“ Adil S. (53) sexuell missbraucht worden sein. In einer Wohnung im Bezirk Baden sowie in Wien soll sich der Bruder ihres Vaters immer und immer wieder an dem kleinen Mädchen vergangen haben.

Auf mehr als 40 Seiten sind Abscheulichkeiten protokolliert, die dem Kind widerfahren sein sollen. „Wegen der vorherrschenden Regeln und Sitten in der muslimischen Familie, traute sich das Mädchen jahrelang niemanden davon zu erzählen. Erst vergangenes Jahr fasste sie ihren ganzen Mut zusammen und brach ihr Schweigen“, schildert Opferanwalt Martin Preslmayr.