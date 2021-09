Mikl-Leitner zu Stelzer-Sieg in OÖ: "Bestätigung für gute Arbeit"

Das Wahlergebnis für Thomas Stelzer (ÖVP) sei "die Bestätigung für gute und erfolgreiche Arbeit für Land und Landsleute", gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Niederösterreich und Oberösterreich seien "nicht nur Nachbarn, wir sind enge Partner in vielen Fragen. Uns trennen nicht Landesgrenzen, uns verbindet vor allem ein gemeinsamer Lebensraum". Das Ergebnis sei der klare Auftrag, den eingeschlagenen Weg in Oberösterreich fortzuführen, so Mikl-Leitner.