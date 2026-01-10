Mikl-Leitner an Minister: "Wirtschaft und Arbeit entlasten"
Den Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Niederösterreich am Freitagabend im Palais NÖ nutzte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), um Forderungen an die Bundesregierung in Sachen Wirtschaftspolitik zu richten.
Im Beisein von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sagte Mikl-Leitner: „Wir müssen die Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich stärken. Alles, was wir als Land Niederösterreich tun können, tun wir – und wir gehen dabei unseren eigenständigen Weg. Mit unserer Umbauordnung senken wir die Hürden bei Sanierungen deutlich und unterstützen damit gezielt Häuslbauer sowie die Bauwirtschaft. Die großen Hebel liegen aber auf Bundesebene."
Viele Maßnahmen seien beschlossen worden, doch die Herausforderungen seien nach wie vor groß, so Mikl-Leitner: "Da muss die Bundesregierung liefern." Entscheidend sei, Wirtschaft und Arbeit zu entlasten: "Die vorgesehene Lohnnebenkostensenkung muss ab 2027 kommen, die Energiekosten müssen spürbar sinken, der Industriestrompreis angelehnt an Deutschland bis 2030 verlängert werden, und es braucht weitere Entbürokratisierungsmaßnahmen – weniger Hemmnisse und mehr unternehmerische Freiheit.“
