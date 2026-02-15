Tödlicher Unfall im Bezirk Melk: 18-Jähriger prallt gegen Baum

Ein 18-jähriger Deutscher ist am Samstagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 im Bezirk Melk ums Leben gekommen. Der junge Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am gegen 11.37 Uhr im Freilandgebiet. Der Pkw mit deutscher Zulassung kam auf gerader Strecke plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr etwa 30 Meter im Bankett, bevor es mit einem Baum kollidierte. Der 18-Jährige wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Ein Zeuge, der zum Unfallzeitpunkt im Gegenverkehr unterwegs war, konnte laut Polizei weder die Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers noch einen Wildwechsel oder sonstige Gründe für das Abkommen von der Fahrbahn erkennen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.