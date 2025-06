"Meilenstein": Infrareal übernimmt Pharmapark in Orth

Die Infrareal Holding hat sich auf den Betrieb und die Entwicklung von Industrie- und Gewerbeparks mit Schwerpunkt auf Pharma und Life-Science spezialisiert hat und übernimmt nun mit ihrer Tochtergesellschaft, der PharmaparkOrth Management GmbH, das 24 Hektar große Takeda-Areal in Orth an der Donau samt Gebäuden, Infrastruktureinrichtungen und einigen pharmazeutischen Produktionsanlagen. Eine entsprechende Ankündigung unterzeichneten beide Unternehmen bereits im November 2024. 30 Mitarbeiter werden übernommen Diese Übernahme sei ein wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie der Infrareal Gruppe mit dem Ziel, einer der führenden Betreiber von Pharma- und Life Science Parks in Europa zu werden. 30 Mitarbeiter bleiben am Standort und sollen mit ihrer Expertise einen zuverlässigen Fortgang des aktuellen Standortbetriebs ermöglichen sowie die Entwicklung und Erweiterung vorantreiben werden.

Am Pharmapark in Orth sollen zukünftig neben den bestehenden Gebäuden und Anlagen auch die vorhandenen Freiflächen entwickelt und vermarktet werden, um weiteres Wachstum zu generieren. Gespräche mit einigen interessierten Unternehmen aus der Biotechnologie Branche werden bereits geführt, wie das Unternehmen in einer Aussendung verkündet. Durch Synergien und innovative Infrastrukturlösungen ermöglicht Infrareal an all seinen Standorten Optimierungspotenziale und Wachstumsmöglichkeiten. So werden langfristige Perspektiven für Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Biotech und Life Science geschaffen. Pharma-Standort Orth wird weiterentwickelt „Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der Infrareal Unternehmensgruppe. Als Eigentümer und Betreiber haben sie das klare Ziel, den Standort Orth weiterzuentwickeln, Synergien zu schaffen und weiterhin nachhaltige Prozesse und Dekarbonisierung voranzutreiben“, erklärt Christian Froeschl-Drahos, Qualitäts-Standortleiter Takeda in Orth. Die Anlagen und die Infrastruktur des Pharmaparks mit seinen hochqualifizierten Mitarbeitenden sowie die Nähe zum Flughafen Wien und zur österreichischen Hauptstadt, zeichnen Orth als attraktiven Standort für international tätige Unternehmen der biopharmazeutischen Industrie aus.