Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall im Bezirk Mistelbach

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat in der Nacht auf Freitag auf der B7 im Raum Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) mehrere Verletzte gefordert. Zwei Personen wurden mit Notarzthubschraubern abtransportiert, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich.

Da sich der Crash in unmittelbarer Nähe zur Staatsgrenze ereignet hatte, waren auch Helfer aus Tschechien aufgeboten. Schauplatz des Unfalls war Gutlederer zufolge am Freitag kurz nach 2 Uhr die B7 zwischen dem Ende der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) und der Umfahrung Drasenhofen. Vier Fahrzeuginsassen wurden medizinisch versorgt.

Der Notarzthubschrauber Christophorus 2 sowie der Helikopter Kryštof 4 aus Tschechien flogen zwei Schwerverletzte in umliegende Krankenhäuser im Nachbarland.