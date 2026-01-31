Pkw gegen Baum: Lenker stirbt bei Verkehrsunfall in Mistelbach

Tödlich endete am Samstag für einen 60-Jährigen ein Verkehrsunfall in Niederösterreich. Der Mann aus dem Bezirk Gänserndorf lenkte gegen 11.50 Uhr einen Pkw auf der L3026 im Gemeindegebiet von Mistelbach aus Richtung Blumenthal kommend in Fahrtrichtung Kettlasbrunn.

Aus bisher unbekannter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeuglenker erlag laut Polizeiangaben noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen