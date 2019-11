Medizintechnik als Millionen-Business des Technopol

Die Zeiten, in denen Niederösterreich als Agrar- und Industrie-Land abgestempelt wurde, sind vorüber. Mit der Wirtschaftsstrategie wurden vier Technopol-Standorte geschaffen, an denen mittlerweile so viele Menschen wie in der gesamten Stadt Zwettl arbeiten – nämlich mehr als 3.600. „Diese Entwicklung ist nicht zufällig passiert, sondern war klar geplant“, erklärt nö. Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.

Eine besonders rasante Entwicklung legt laut Bohuslav und ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger der Technopol Wiener Neustadt hin. In den 80er-Jahren noch Symbol der Zerstörung durch Weltkriegsbomben, hat sich der Technologiepark rund um die Fachhochschule zum Hotspot für Medizintechnik entwickelt. „In neun Einrichtungen sind bereits 265 Mitarbeiter und an die 600 Studierende tätig. Hier werden bahnbrechende Entwicklungen in der Medizintechnik vorangetrieben, die allen Menschen zugutekommen“, so Bohuslav.