Die Botschaft der Waltraut Haas

Bei meinem Besuchen habe ich sie immer nach ihren Wünschen gefragt. Ihre schöne Antwort aus dem Herzen: „Ich bin zufrieden.“ Auch ihre Verabschiedung entsprach ihrem Stil – ein stilles Gedenken im engsten Kreis in Wien. Am Sonntag dann der Gedenkgottesdienst in der Evangelischen Friedenskirche, wo Sohn Marcus Strahl mit Texten, Bildern und Gedanken in aller Achtsamkeit zum Innehalten einlud. Obwohl Waltraut Haas als geborene Wienerin immer in Wien gelebt hat, wurde sie von vielen als Niederösterreicherin gesehen. Vielleicht ist so erklärbar, warum das offizielle Wien trotz Einladung nicht vertreten war.