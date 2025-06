Marillen fast reif: So wird die heurige Ernte in der Wachau

„Die Hitze der letzten Tage treibt die Reife der Wachauer Marillen voran. So kann von einem etwas früheren Erntebeginn rund um den 12. Juli ausgegangen werden“, teilte Franz Schöberl , Obmann des Vereins Wachauer Marille , am Freitag mit. Auch die Festsaison startet. „Alles Marille“ heißt es von 3. bis 20. Juli in Krems, der Spitzer Marillenkirtag findet von 18. bis 20. Juli statt.

Der Spitzer Marillensommer beginnt heute, Freitag. Bis 27. Juli wird jeweils freitags bis sonntags an der Donaulände die Frucht gefeiert. In der Kremser Altstadt erwarten Besucher bei „Alles Marille“ an drei Wochenenden etwa der Anschnitt des längsten Marillenkuchens, Livemusik und Programm für junge Gäste. Beim Spitzer Marillenkirtag können Knödel vom legendären Automaten verkostet werden. Bernhard Schröder, Geschäftsführer der Destination Donau, bezeichnete die Marille in einer Aussendung am Freitag als „Aushängeschild für unsere Region“: „Als EU-weit geschütztes Produkt zieht sie jährlich Tausende von Besucherinnen und Besuchern an, sei es im Frühjahr zur malerischen Blüte oder dann im Juli zur heiß ersehnten Ernte."