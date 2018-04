Marienmarkt: SPÖ schwärzt Stadt bei der Staatsanwaltschaft an

Er gilt als das Prestigeprojekt der bunten Stadtregierung unter ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: Der Marienmarkt am Hauptplatz von Wiener Neustadt feiert diesen Samstag zum einjährigen Geburtstag ein großes Fest. Ausgerechnet dieses Datum hat sich die SPÖ ausgesucht – nicht nur um das Konzept anzuprangern, sondern auch um die Umstände rund um die Errichtung des Marktes bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zur Anzeige zu bringen. In einer Sachverhaltsdarstellung stellen der scheidende SPÖ-Bezirksparteichef Peter Wittmann und Stadtparteivorsitzender Horst Karas strafbare Handlungen von Rathaus-Mitarbeitern in den Raum.

Laut Wittmann ist mit einem Gesamtinvest von 2,28 Millionen Euro die Wertgrenze für eine öffentliche Ausschreibung nach dem Bundesvergabegesetz überschritten. „Der Bau hätte daher ausgeschrieben werden müssen. Da es sich um eine bewusste Umgehung des Vergabegesetzes handelt, liegt der Verdacht einer strafbaren Handlung vor“, sagt Wittmann.

Der Nationalrat stellt gar den Vorwurf des Amtsmissbrauchs in den Raum, weil seiner Meinung nach die nö. Bauordnung umgangen wurde. Zwar sei für die Aufstellung von dauerhaften Marktständen nach der nö. Bauordnung keine Bauverhandlung notwendig. „Das aber nur, wenn die Stände auch zum Großteil als klassische Marktstände betrieben werden. Mittlerweile haben wir aber 80 Prozent Gastro-Anteil.“