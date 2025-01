Mann in NÖ stach Partnerin mit Messer in den Rücken: 15 Jahre Haft

Nach einer Messerattacke auf seine damalige Lebensgefährtin in Traismauer (Bezirk St. Pölten) ist ein Mann am Freitag am Landesgericht St. Pölten wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem wurde er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.