Mädchenmord: Staatsanwalt gibt grünes Licht für Altersüberprüfung

Nach dem Mord an der 16-jährigen Manuela K. in Wiener Neustadt hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Freitag eine Altersüberprüfung des Tatverdächtigen in Auftrag gegeben. "Wir haben eine körperliche Untersuchung durch einen Sachverständigen angeordnet. Es soll geklärt werden, ob der Verdächtige ein junger Erwachsener oder bereits älter als 21 Jahre ist", erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Habitzl, gegenüber dem KURIER.

Es bestehen begründete Zweifel, dass der tatverdächtige Syrer Yazan A. sich jünger ausgibt, als er tatsächlich ist. Seinen eigenen Angaben nach wurde er am 1. August 1999 geboren. Demnach würde der 19-Jährige in einem möglichen Mordprozess als Jugendlicher bevorzugt behandelt werden. Ist er älter als 21 Jahre, drohen ihm als Höchststrafe hingegen lebenslänglich.