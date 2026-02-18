Niederösterreich

Mädchen in Neunkirchen mit Machete verletzt: 18-Jähriger in Haft

Gegen den Tatverdächtigen bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Auch ein zweites Opfer wurde bei Schlägerei verletzt.
Patrick Wammerl
18.02.2026, 14:37

Gegen den 18-jährigen bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Der junge Mann aus dem Bezirk Neunkirchen soll am Faschingdienstag im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen ein 14-jähriges Mädchen mit einer Machete im Gesicht verletzt zu haben.

Angriff nach Faschingsrummel

Der blutige Angriff hatte sich am Abend nach dem Faschingsrummel in Neunkirchen ereignet. Der amtsbekannte 18-Jährige steht im Verdacht, auch einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen durch Faustschläge gegen den Kopf und den Körper verletzt haben.

Das 14-jährige Mädchen, welche mit der Machete verletzt wurde, ist vom Rettungsdienst behandelt und in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt eingeliefert worden. Die Wunde wurde dort ambulant behandelt. Der 16-Jährige hatte sich selbständig in ein Krankenhaus begeben.

Festnahme

Der 18-jährige Beschuldigte war bei der Einvernahme durch die Neunkirchner Polizei geständig. Er wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt eingeliefert.

Neunkirchen
kurier.at, paw 

