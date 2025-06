Luxuriöser Genuss im Gutshof: Toni Mörwalds Ortskernbelebung

Wer Feuersbrunn einen Besuch abstattet, kommt an Toni Mörwald nur schwer vorbei. Nicht nur, weil der Küchenchef in den letzten Jahren ein Gemeindeamt, ein Kaufhaus, ein Warenhaus, ein Postamt, eine Bank und weitere Bauernhäuser inklusive Garten erworben hat, um in seinem Heimatort Platz für Genuss und Geselligkeit zu schaffen. Sondern vor allem, weil der 58-Jährige in gleich drei Restaurants luxuriöse Gastronomie anbietet – von der bodenständigen Wirtshausküche, über gehobene, bürgerliche Kulinarik bis hin zur Königsdisziplin Fine Dining.

Faszination Fine Dining „Natürlich hat es etwas mit Heimatverbundenheit zu tun“, erklärt Mörwald die Standort-Wahl für seine Gaststätten. Schon die Eltern waren in der Ortschaft am Wagram tätig, erst im Weinbau, später in der Gastronomie. „Und 1987 bin ich miteingestiegen“, erinnert sich der Küchenchef. „Ich weiß, was es heißt, etwas von der ersten Stunde weg hier aufzubauen“, so Mörwald. Denn obwohl seine Lokale heute allein in Feuerbrunn ganzjährig 100 Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter beschäftigen, war der Haubenkoch früher der einzige Gourmetgastronom am Standort.

Mittlerweile haben sich mehrere Spitzen-Köchinnen und Spitzen-Köche in der Region etabliert. Es gebe eine internationale Faszination für die hohe Form der Kochkunst und der Weinkultur, so Mörwald: „Fine Dining ist im klassischen Sinne nicht notwendig für menschliches Überleben, es ist Teil der Hochkultur.“ Präzise Abläufe, ein hohes Arbeitstempo, Perfektionsdruck und unregelmäßige Arbeitszeiten können allerdings auch ihren Tribut fordern – besonders in der Haute Cuisine. Burnouts sind leider zu oft der Fall, wie Mörwald weiß. Er selbst läuft jedoch nicht Gefahr, bei seiner Arbeit auszubrennen. „Man kann sich auch mit der Arbeit entspannen“, findet Mörwald. Wichtig sei es, Dinge zu machen, die einem Freude bereiten und in denen man gut ist. Projekt Ortskern 2025 Das jüngste Mitglied im Kreise der Mörwald Gastronomie-Unternehmen ist der kürzlich eröffnete Gutshof. Er ist Teil des Projekts Ortskern 2025 und soll dazu beitragen, Feuersbrunn als touristische Destination inmitten des Wagramer Weinbaus zu etablieren. Denn: „Es ist immer schön, wenn ein Ortskern belebt ist, zum Genießen und Verweilen lädt“, sagt Mörwald.

© Raphael Fasching 23 Zimmer und Suiten stehen im Gutshof zur Verfügung.