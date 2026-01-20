Luisa Charlotte kam im Rettungswagen zur Welt
Es war kurz nach Mitternacht, und es war bereits der 9. Jänner 2026, als der Rettungswagen des Samariterbundes Günselsdorf zu einer bevorstehenden Geburt nach Trumau gerufen wurde.
Der hauptamtliche Rettungssanitäter Gerhard Schäfer und Rettungssanitäter David Buchegger, der derzeit seinen Zivildienst beim Samariterbund absolviert, trafen nur wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzadresse ein.
Gemeinsam mit der werdenden Mutter Beatrix und dem Vater Bernhard, selbst Sanitäter beim Roten Kreuz, machte sich das Rettungsteam umgehend auf den Weg ins Krankenhaus Mödling.
„In Wiener Neudorf mussten wir schließlich auf einem Parkplatz entlang der B17 anhalten und das Notarzteinsatzfahrzeug aus Mödling nachalarmieren“, berichtet Gerhard Schäfer. Doch noch bevor der Notarzt eintraf, ging alles ganz schnell: Die kleine Luisa Charlotte erblickte im Rettungswagen das Licht der Welt.
Mutter und Kind waren wohlauf und wurden anschließend zur Kontrolle ins Krankenhaus Mödling gebracht.
Einige Tage nach der Geburt ließen es sich die beiden Sanitäter nicht nehmen, die junge Familie persönlich in Trumau zu besuchen. Dabei trafen sie nicht nur auf die frischgebackenen Eltern, sondern auch auf die vierjährige Schwester Laura, die stolz ihr neues Familienmitglied präsentierte.
„Wir sind sehr dankbar, dass alles so gut funktioniert hat und Gerhard und David in diesem ganz besonderen Moment für uns da waren. Vielen Dank“, zeigten sich die überglücklichen Eltern beim Besuch sichtlich gerührt. Ein Einsatz, der allen Beteiligten wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.
