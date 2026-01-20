Luisa Charlotte kam im Rettungswagen zur Welt

Es war kurz nach Mitternacht, und es war bereits der 9. Jänner 2026, als der Rettungswagen des Samariterbundes Günselsdorf zu einer bevorstehenden Geburt nach Trumau gerufen wurde.

Der hauptamtliche Rettungssanitäter Gerhard Schäfer und Rettungssanitäter David Buchegger, der derzeit seinen Zivildienst beim Samariterbund absolviert, trafen nur wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzadresse ein.

Gemeinsam mit der werdenden Mutter Beatrix und dem Vater Bernhard, selbst Sanitäter beim Roten Kreuz, machte sich das Rettungsteam umgehend auf den Weg ins Krankenhaus Mödling.