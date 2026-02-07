Patrick und Buchingers: Hunde, wollt ihr ewig schnüffeln?

Wenn er nur aufhören könnt’. Manfred Buchinger hat es schon versucht. Langsam, nicht so von einem Tag auf den anderen. Fast ein Vierteljahrhundert war sein Gasthaus „Zur Alten Schule“ ein Fixpunkt der Weinviertler Wirtshauskultur. Der langjährige Küchenchef des Wiener Hotels Intercontinental zog aufs Land – wer hätte das gedacht? Am 1. Juli 1999 sperrte Buchinger das zum Lokal gewordene alte Schulgebäude in Riedenthal bei Wolkersdorf auf. Dass die bekannte Weinviertler Krimi-Autorin Eva Rossmann nebenbei in der Küche als Sous-Chefin ihrer Kochleidenschaft nachging, hat der Bekanntheit des Gasthauses nicht geschadet. Vor ein paar Jahren startete er diesen, nun ja, halbherzigen Versuch aufzuhören. „Ich hab’ diese Ruhephase gebraucht für den Schädel“, sagt er am Tisch Nr. 2 sitzend, einem der beliebtesten. Manfred Buchinger kochte nur noch sonntags, sogenannte Frühschoppen mit warmer Küche, die sich bis weit in den Nachmittag ausdehnten. „Und dann hat Google mich zugesperrt“, sagt er lachend. In der Suchmaschine schien die „Alte Schule“ plötzlich als dauerhaft geschlossen auf.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Klaus Kamolz Suppe de luxe: Lammbries, schwarze Trüffeln und Polenta.

Zwei Buddies finden sich Buchingers Leben war ruhiger geworden. Er ging abends noch gerne auf ein Bier in die „Schmauserei“ bei Wolkersdorf. Dort lernte er Patrick Lentavitsch kennen, der dort kochte. „Naja, wir sind ins Plaudern gekommen“, sagt dieser, als er aus der Schulküche kommt und sich dazusetzt. In den Gesprächen rückte die „Alte Schule“ in den Fokus. Man könnte doch ... Warum eigentlich nicht? „Wir waren uns sympathisch und haben gesagt: Machma’s halt“, sagt Buchinger. Am 5. Dezember 2025 sperrten Buchinger und Lentavitsch die Schule wieder als reguläres Gasthaus auf. Es führt jetzt den Untertitel „Patrick und Buchingers“; der Gründer, mittlerweile 74 Jahre alt und seit 60 Jahren Koch, wirkt noch entspannter, als er eh schon immer entspannt war. Ablaufdatum hat die neue „Alte Schule“ zum Glück keines. Schließlich steht ja auch auf Buchingers Kapperl: „Legenden sterben nicht im Bett“.

Wo, wann, was, wieviel? Wo?

Wolkersdorfer Str. 6, 2122 Riedenthal, Tel.: 0664/167 49 22, www.buchingerszur, altenschule.eatbu.com

Wolkersdorfer Str. 6, 2122 Riedenthal, Tel.: 0664/167 49 22, www.buchingerszur, altenschule.eatbu.com Wann?

Do bis So 11 bis 15 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr; Kartenzahlung möglich.

Do bis So 11 bis 15 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr; Kartenzahlung möglich. Was und wieviel?

Oft wird erst in der Küche entschieden, was aus den Einkäufen wird. Region und Saison dominieren, aber gute Garnelen (á la Wienerschnitzel mit Chili-Mayo: 19€) oder ein frischer Lachs (auf Erbsencreme: 27€) werden nicht aus der Küche verbannt. Darüber hinaus: Knackwurstkrapferl mit Krautsalat (9€), Pasta mit Trüffeln „von unserem Hund gefunden“ (25€), Osso buco á la Paprikahendl (19€); Hauptgerichte: 19 (Beuschel) bis 39€ (rosa Galloway-Rind); Überraschungsmenü: 13€/Gang.

Oft wird erst in der Küche entschieden, was aus den Einkäufen wird. Region und Saison dominieren, aber gute Garnelen (á la Wienerschnitzel mit Chili-Mayo: 19€) oder ein frischer Lachs (auf Erbsencreme: 27€) werden nicht aus der Küche verbannt. Darüber hinaus: Knackwurstkrapferl mit Krautsalat (9€), Pasta mit Trüffeln „von unserem Hund gefunden“ (25€), Osso buco á la Paprikahendl (19€); Hauptgerichte: 19 (Beuschel) bis 39€ (rosa Galloway-Rind); Überraschungsmenü: 13€/Gang. Warum?

Weil die mit Fotos und spaßigem Klimbim vollgestopften Wände und Anrichten längst legendär sind und die beiden Wirte sichtlich Freude am Kochen und an ihren Gästen haben.

Wenn die beiden über ihre Zusammenarbeit erzählen, erinnern ihre Geplänkel an in der Unterhaltungsbranche bewährte Muster. „Buddy-Komödie“ heißt das Genre, in dem liebevolle Sticheleien unter Männern die Freundschaft erhalten und befeuern. Die Rollen sind klar verteilt: Patrick Lentavitsch ist der jüngere Küchenchef, Manfred Buchinger spielt den verschmitzten Alten, der es nicht sein lassen will. „Manchmal schleich ich mich mit einem Biosuppenhendl in der Küche und stell’ heimlich eine Suppe zu“, sagt der Ältere. „Und ich hab’ dann die Hack’n und muss sie fertigmachen“, erwidert der Jüngere. Im Prinzip aber, sagt Buchinger selbst, „bin ich jetzt der Hausmasta, der das Licht auf und abdreht. Und wenn mir was nicht so gut gefällt, dreh’ ich mich um und geh’.“ Was Lentavitsch mit freudiger Wertschätzung quittiert: „Es ist so leiwand da, ich kann mich richtig austoben.“

Spontane Küche mit Spaß Das ist auch kein Wunder, denn das Küchenkonzept der beiden ist denkbar simpel: Gekocht wird, weil es Spaß macht, und daher nur das, was Spaß macht. Die dankbarsten Gäste sind aus Sicht des Duos jene, die sich mit einem Menü überraschen lassen, in dem jeder Gang 13 Euro kostet. Ein kleiner Streifzug durch das, was Saison und Region vorgeben und oft erst in der Küche durch eine spontane Idee in ein Gericht verwandelt wird: Wintersalat mit Wurzelgemüse und Saurüssel, knusprige Pralinen vom Wildschwein, geschmortes Spitzkraut mit getrüffeltem Sellerie oder schwarze Reiscreme mit Kräuterseitlingen und Belper Knolle (eine Schweizer Hartkäsespezialität).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Klaus Kamolz Sie durchschnüffeln die Wälder: Biene (li.) und Alba.

