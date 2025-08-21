Lkw-Kollision auf der A21: Ein Lenker kam ums Leben

Beim Zusammenstoß zweier Lkw ist Donnerstagmittag auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) nahe Hochstraß ein Lenker gestorben. Der schwere Unfall ereignete sich in der Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf im Bezirk Baden.

Der Chauffeur starb noch am Unglücksort, nachdem ein Sattelzug mit einem Siloanhänger auf einen weiteren Sattelschlepper aufgefahren war. Der Mann war schwerstverletzt im Führerhaus eingeklemmt worden. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit, erlag dann laut Angaben der Polizei aber den Verletzungen.

Sperre

Die beiden Schwerfahrzeuge blockierten die erste und die zweite Fahrspur der Fahrbahnrichtung Wien. Die A21 wurde gesperrt. Autofahrer konnten über die Westautobahn (A1) ausweichen, allerdings bildete sich dann in der Wiener Westeinfahrt der nächste Stau.