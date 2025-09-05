Lkw in Vollbrand sorgte für massiven Stau auf A4 in NÖ
Der Brand eines Lkw-Anhängers hat am Freitag im Raum Fischamend (Bezirk Bruck a. d. Leitha) für einen massiven Stau auf der Ostautobahn (A4) in Richtung Wien gesorgt.
Ein mehrstündiger Einsatz war erforderlich, zwei Atemschutztrupps waren an den Löscharbeiten beteiligt, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Mannswörth. Die Staulänge betrug bis zu elf Kilometer, der Verkehr wurde u.a. über die B10 umgeleitet.
LKW-Vollbrand auf der A4
LKW-Vollbrand auf der A4
LKW-Vollbrand auf der A4
LKW-Vollbrand auf der A4
LKW-Vollbrand auf der A4
LKW-Vollbrand auf der A4
Der Lenker des Sattelzuges hatte die Flammen gegen 3.40 Uhr bemerkt. Versuche, das Feuer mittels Handfeuerlöscher einzudämmen, scheiterten. Der Anhänger stand binnen Minuten in Vollbrand, die Feuerwehren Fischamend und Mannswörth rückten aus.
Paletten und Fahrzeugteile geladen
Erschwert wurde der Einsatz für die Helfer durch die Beladung. Auf dem Anhänger befanden sich Feuerwehrangaben zufolge Paletten mit Puzzles sowie Fahrzeugteile. "In kräfteraubender Arbeit musste die Beladung zerteilt und vom Aufleger geräumt werden", hieß es.
Die A4 war zwischen Fischamend und Flughafen Freitagfrüh vorübergehend gesperrt worden. Am Vormittag stand aufgrund der Arbeiten nur eine Fahrspur zur Verfügung.
Kommentare