Lkw in Vollbrand sorgte für massiven Stau auf A4 in NÖ

Der Brand eines Lkw-Anhängers hat am Freitag im Raum Fischamend (Bezirk Bruck a. d. Leitha) für einen massiven Stau auf der Ostautobahn (A4) in Richtung Wien gesorgt.

Ein mehrstündiger Einsatz war erforderlich, zwei Atemschutztrupps waren an den Löscharbeiten beteiligt, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Mannswörth. Die Staulänge betrug bis zu elf Kilometer, der Verkehr wurde u.a. über die B10 umgeleitet.