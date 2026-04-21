Niederösterreich

Lkw blieb nach Kollision mit Pkw im Mostviertel in Carport stecken

Feuerwehr befreite in Behamberg verletzten Autolenker - schwierige Bergungsarbeiten.
21.04.2026, 09:52

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Lkw krachte in Carport

Ein Lastwagen ist am Montag nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Behamberg (Bezirk Amstetten) in einem Carport zum Stillstand gekommen. Der Lkw-Chauffeur konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der verletzte Pkw-Lenker war im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, teilte das Bezirkskommando in einer Aussendung mit.

Lkw steckte fest

Lkw steckte im Dachgebälk fest.

Der Lkw steckte unter der Tragkonstruktion des Dachstuhls des Carports fest. Drei Feuerwehren standen mehr als fünf Stunden lang im Einsatz.

Trümmerfeld nach Zusammenstoß

Die beiden Kfz waren nach der Kollision im Mostviertel von der Straße abgekommen. Die Feuerwehren, davon auch eine aus Oberösterreich, reinigten die Fahrbahn von Trümmerteilen.

Pkw-Lenker musste aus dem Unfallwrack befreit werden

Pkw-Lenker musste aus dem Unfallwrack befreit werden

 

Die Bergung des Lastwagens sei eine "Herausforderung" gewesen, berichtete die FF Behamberg nach dem schwierigen Einsatz. 

Amstetten
Agenturen  | 

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