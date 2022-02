Lilienfeld: Auto ist in die Traisen gestürzt

In Marktl, einer Ortschaft in Lilienfeld, ist Mittwochvormittag ein Auto von der B 20 abgekommen und in die Traisen gestürzt. Die Person am Steuer war laut dem Bezirksfeuerwehrkommando zwar nicht eingeklemmt, aber eingeschlossen und verletzt.Sie wurde befreit und in weiterer Folge ins Landesklinikum in der Bezirksstadt gebracht.