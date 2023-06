Seitens der neuen Eigentümer ist bislang niemand an die Stadt herangetreten. Er sei über die Schließung jedenfalls sehr verwundert, weil er in den vergangenen Jahren mehrfach vernommen hatte, dass die Amstettner Leiner-Niederlassung österreichweit immer zu den umsatzstärksten gehört hätte, so Haberhauer.

Was jetzt die Zukunft bringt, ist ungewiss. „Das Areal ist von der Lage her ein Top-Standort. Aufgrund der Widmung ist eine künftige Nutzung im Bereich Handels- und Dienstleistungssektor möglich. Da wollen wir uns als guter Ansprechpartner anbieten“, kündigt der Amstettner Bürgermeister an.