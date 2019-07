Niederösterreich: Leiche von 70-Jährigem lag in Bachbett

Eine grauenvolle Entdeckung machten am Samstag Passanten in einem Bach bei Oberndorf in der Ebene im Bezirk St. Pölten. In dem Gerinne lag die Leiche eines 70-jährigen Mannes. Der Tote stammte aus der Region und galt seit mehreren Tagen als vermisst.

Laut dem Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, Raimund Schwaigerlehner, gibt es nach ersten Erhebungen keine Anzeichen auf ein Fremdverschulden. Demnach könnte der Mann selbst ins das Gewässer gestürzt und verstorben sein.

Eine Obduktion soll nun die genaueren Umstände klären, so Schwaigerlehner.