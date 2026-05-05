Landwirtschaft brannte: 220 Helfer der Feuerwehr im nächtlichen Einsatz

Rund 220 Feuerwehrleute sind in der Nacht auf Dienstag beim Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hollenstein, einer Katastralgemeinde von Kirchberg am Walde (Bezirk Gmünd), im Einsatz gewesen.

Zwei Heu- und landwirtschaftliche Maschinen beherbergende Hallen wurden nach Angaben des Bezirkskommandos Gmünd zerstört, eine weitere schwer beschädigt. Ein Bewohner des Anwesens musste ins Krankenhaus gebracht werden.