Landstrom ersetzt im Ennshafen umweltbelastende Aggregate der Schiffe

Der Ennshafen wird zu einer weiteren Anlegestelle für Donauschiffe mit einer Landstromanlage ausgebaut. Im Rahmen des EU-Programms "Connecting Europe Facility“ (CEF) kommt bis spätestens Ende 2027 eine moderne Landstromversorgung. Anfang Oktober erfolgte der Spatenstich für fünf Anlagen mit 19 Anschlussboxen, die eine umweltfreundlichere Energieversorgung der Schiffe am Liegeplatz ermöglichen.

Damit setze der Hafen einen wichtigen Schritt für eine nachhaltige Hafeninfrastruktur, betonte Ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzender Kurt Hackl bei einem Besuch an der Spitze einer kleinen nö. Delegation. Auf der niederösterreichische Seite des Hafens profitieren 29 Betriebe mit über 1.100 Arbeitsplätzen vom kostengünstigen Wasserweg Donau.

Weniger Emissionen

Die Landstromanlage können sowohl große Kabinen- als auch Güterschiffe nutzen. Bei Aufenthalten müssen die Bordaggregate abgeschaltet werden, was die Emissionen am Kai reduzieren wird.