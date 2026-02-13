Mann in Haft: Raubüberfälle auf Trafiken in NÖ und Wien geklärt
Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, haben gemeinsam mit Kollegen der Polizeiinspektionen Neulengbach und Altlengbach einen 31-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land festgenommen.
Er steht im Verdacht, zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Trafiken begangen zu haben: am 28. Jänner 2026 in Neulengbach und am 10. Februar in Wien.
Beute sichergestellt
Die Festnahme erfolgte vor zwei Tagen im 14. Bezirk in der Bundeshauptstadt mit Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Ermittler unter anderem die Täterkleidung, Maskierung und einen Teil der Beute sicher. Der Mann gestand die Taten und wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.
Bei beiden Überfällen betrat der maskierte Täter jeweils eine Trafik, täuschte ein Verkaufsgespräch vor und bedrohte die Angestellten mit einem Messer. Die Opfer blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock. Die Ermittlungen der Kripon zu möglichen weiteren Straftaten dauern an.
