Mann in Haft: Raubüberfälle auf Trafiken in NÖ und Wien geklärt

Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich , Ermittlungsbereich Raub, haben gemeinsam mit Kollegen der Polizeiinspektionen Neulengbach und Altlengbach einen 31-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land festgenommen.

Er steht im Verdacht, zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Trafiken begangen zu haben: am 28. Jänner 2026 in Neulengbach und am 10. Februar in Wien.

Beute sichergestellt

Die Festnahme erfolgte vor zwei Tagen im 14. Bezirk in der Bundeshauptstadt mit Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Ermittler unter anderem die Täterkleidung, Maskierung und einen Teil der Beute sicher. Der Mann gestand die Taten und wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.