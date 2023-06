NÖ beschleunigt Ausstieg aus Öl und Gas mit höherer Förderung

Weil der nö. Landeszuschuss zum Kesseltausch für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Reihenhäuser mit 3.500 Euro mit der Bundesförderung kombinierbar ist, sei für Tauschwillige eine Summe zwischen 10.500 und 12.500 Euro für ihre Absage an die fossilen Brennstoffe lukrierbar, so die Landesrätin. Auch heuer hat es bereits wieder 5.800 Förderantrage für einen Kesseltausch gegeben.

Noch viele fossile Heizungen

Wie viele fossile Heizanlagen es in Niederösterreichs Wohnhäusern noch gibt, sei in der NÖ Wohnbauabteilung nicht bekannt, hieß es bei der mittwöchigen Pressekonferenz. Global 2000 nannte im Vorjahr dazu Zahlen. Demnach würden noch rund 39 Prozent der 750.000 Haushalte mit fossilen Brennstoffen beheizt. Dabei gebe es mehr als doppelt so viele Gasheizungen wie Ölkessel.