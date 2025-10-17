Niederösterreich

Sonne, Schwung und Sportsgeist bei der KURIER.live Golf Trophy

Die KURIER.live Golf Trophy 2025
70 Teilnehmer, 18 Löcher und zwei strahlende Sieger im Diamond Country Club im Tullnerfeld.
Von Andreas Heidenreich
17.10.25, 14:07
Es war ein Tag wie gemalt – wenn auch nicht sofort. Dichter Nebel hing über den sattgrünen Fairways des Diamond Country Club in Atzenbrugg, als sich die 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der KURIER.live Golf Trophy 2025 am Donnerstag versammelten. Geplant war der erste Abschlag für 10 Uhr, doch die Natur hatte andere Pläne. Die Sicht war so eingeschränkt, dass an präzise Drives zunächst nicht zu denken war.

Mit einer halben Stunde Verspätung und nach gut gelauntem Small Talk auf der Terrasse des Clubhauses wich der Nebel einem Bilderbuchtag. Strahlender Sonnenschein begleitete die Golferinnen und Golfer über die 18 Löcher des Diamond Course, Herzstück der Anlage von Eigentümer und Manager Christian Guzy, der sich über die Gäste freute: „Die Golf-Community wächst, und in unserer Zielgruppe gibt es viele KURIER-Leser. Sie haben sich heute einen perfekten Tag ausgesucht.“

Darüber freute sich auch KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl, der selbst mitspielte. „Golf ist – neben Tennis – eine der beliebtesten Freizeitsportarten unserer Leser. Deshalb wollten wir ein Event schaffen, das sportlichen Ehrgeiz mit Gemeinschaft verbindet.“

Nach den ersten neun Löchern wartete auf die Teilnehmenden eine wohlverdiente Stärkung: regionale Schmankerln, erfrischende Getränke und Gespräche über Drives, Putts und verpasste Birdies. Danach ging es gestärkt auf die zweite Runde – und wer den Diamond Country Club kennt, weiß: Hier zeigt sich Golf von seiner schönsten Seite. Sanft modellierte Fairways, spiegelglatte Grüns und eine Anlage, die internationale Profis anzieht, boten die perfekte Bühne für diesen Tag.

Am Ende standen nicht nur die Sieger fest, sondern vor allem das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Beim kulinarischen Ausklang im „Bootshaus“, dem Zwei-Hauben-Restaurant des Clubs, waren sich alle einig: Diese KURIER.live Golf Trophy war ein Volltreffer – sportlich, sonnig und stilvoll zugleich.

Auftakt für mehr?

Die Siegerehrung übernahm Marlene Auer, stellvertretende Chefredakteurin, die sich bei den Teilnehmenden für ihren Einsatz und ihre gute Laune bedankte.

Und vielleicht war dieses Turnier sogar der Auftakt zu einem KURIER Golf Cup, der künftig in vier verschiedenen Golfclubs rund um Wien stattfinden könnte. „Das sind noch vage Pläne – aber die Begeisterung zeigt, dass das Potenzial da ist“, so Grasl.

(kurier.at, AHei)  | 

