Künstlerin stellt den menschlichen Körper in den Fokus

Körperfragmente, aufbereitet wie Schnittmuster aus Modemagazinen zu großformatigen, vielschichtigen Siebdrucken arrangiert – das und viel mehr präsentiert die niederösterreichische Künstlerin Susanne Schober in ihrer Ausstellung „Fragmentiert“, die noch bis 1. September in der „galeriekrems“ gezeigt wird.

In der aktuellen Ausstellung vermittelt Schober den menschlichen weiblichen Körper aus der Ich-Perspektive ihrer gesellschaftspolitischen Erfahrungen im Kontext der Frauenbewegung. „Das Private ist politisch!“ lautete der Grundsatz der Frauenbewegung der 1970er-Jahre. Schober will mit ihren Werken Fragestellungen aus dieser Zeit aufgreifen, die nach wie vor Gültigkeit haben.

Jeder ist einzigartig

In Schobers Arbeiten wird der eigene Körper in Kombination mit unterschiedlichen Ornamenten und Mustern sowie Pflanzendetails zur Landschaft. Entgegen der herkömmlichen Siebdrucklogik arbeitet die Künstlerin aber nicht in großen Auflagen, sondern macht jeden Druck zu einem Unikat. So wie auch jeder Körper und jeder Mensch ein Unikat sei, erklärt die Künstlerin.